- Ziarul Unirea Florin Cițu anunța ca bugetarii NU mai intra in șomaj tehnic: ”Nu exista așa ceva. Nu am discutat despre un astfel de proiect” Florin Cițu anunța ca bugetarii NU mai intra in șomaj tehnic: ”Nu exista așa ceva. Nu am discutat despre un astfel de proiect” Florin Cițu a lasat sa se ințeleaga,…

- Florin Cițu a lasat sa se ințeleaga, intr-o intervenție telefonica avuta la Digi 24, luni seara, ca el nu are niciun proiect legislativ prin care bugetarii sa intre in șomaj tehnic, așa cum a anunțat chiar premierul Ludovic Orban in ședința de guvern de saptamana trecuta.”Nu exista așa ceva.…

- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic, scrie hotnews.ro. „(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor…

- Cei mai mulți angajatori au decis sa-și protejeze angajații pe perioada crizei sanitare, trimițandu-i in șomaj tehnic. O cincime dintre deciziile din piața muncii i-au lasat insa pe romani fara venituri. Ministrul finațenlor susține ca guvernul e pregatit sa plateasca un milion de angajați in șomaj…

- 37% dintre companiile din Romania si-au intrerupt total sau partial activitatea dupa declararea starii de urgenta pe fondul pandemiei COVID-19, in timp ce 20% si-au restrans activitatea, arata rezultatele studiului HR Barometru, realizat de PwC Romania si dat publicitatii marti. Potrivit cercetarii,…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a explicat ca peste un milion de romani vor intra in șomaj tehnic, iar masura amanarii ratelor are tocmai scopul de a-i securiza financiar pe cetațeni, iar in timpul perioadei de criza aceștia sa nu-și faca griji pentru ratele la banci.”Daca va fi nevoie…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi dimineața, ca toți angajații care sunt trimiși in șomaj tehnic din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus vor fi platiți de la bugetul de stat, din fondurile Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), aflata in subordinea Ministerului…

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi in somaj tehnic din cauza crizei Covid-19 si vor primi 78% din salariu, potrivit unui reprezentant al Sindicatului fabricii, citat de Ziarul Financiar. Peste 6.000 de persoane lucreaza la Ford Craiova. Perioada de somaj tehnic va fi 19 martie – 5 aprilie. Angajatii…