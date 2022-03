Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se bazeaza pe ajutorul oferit de China pentru a face fata consecintelor economice generate de sanctiunile occidentale, care se pare ca ar fi inghetat aproape jumatate din rezervele de aur si valuta straina, conform declaratiilor ministrului rus de Finante, Anton Siluanov, transmite Reuters.

- ”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul…

- Romania alaturi de toate statele din Uniunea Europeana face parte din lista „țarilor neprietenoase” pe care Rusia a publicat-o, luni. Guvernul de la Kremlin a aprobat o lista cu state și teritorii care comit acțiuni neprietenoase impotriva Rusiei, potrivit unui decret semnat de cabinetul de miniștri,…

- FMI avertizeaza ca, desi este prea devreme pentru a se contabiliza impactul total al razboiului din Ucraina si al sanctiunilor financiare impuse Rusiei, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Sanctiunile impotriva Rusiei vor avea un impact substantial asupra economiei globale”, mai susțin…

- Facebook a fost interzis pe tot teritoriul Rusiei, incepand de vineri, conform unei decizii a Agenției pentru Supravegherea Comunicațiilor de la Kremlin, decizie anunțata de Agenție pe rețeaua Telegram. Conform AFP și Reuters, agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat…

- Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au inceput luni la ora 12.00, ora locala din Belarus (ora 11.00 – ora Romaniei). In debutul discuțiilor, Ministrul de Externe al Belarus, Vladimir Makei, a salutat delegațiile din Ucraina și Rusia, asigurandu-i pe membrii acestora ca ar trebui sa se…

- Cel putin 198 de ucraineni – inclusiv trei copii – au fost ucisi de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anunțat sambata ministrul ucrainean al Sanatatii Viktor Liasko, citat de agentia ucraineana de presa Interfax, relateaza AFP. Alte 1.115 persoane au fost ranite, inclusiv 33 de copii.…

- Statele Unite au anuntat ca Rusia continua sa-si consolideze prezenta militara la granitele Ucrainei, intr-un moment in care Franta pretinde ca are angajamente de la Kremlin, astfel incat sa nu existe o „escaladare” suplimentara, relateaza AFP. „Am continuat sa observam, inclusiv in ultimele 24 de ore,…