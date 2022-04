Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul canadian de Finanțe, Chrystia Freeland, a anunțat ca a parasit o ședința plenara a G20, desfașurata la Washington, in semn de protest fața de prezența Rusiei la reuniune, in contextul razboiului din Ucraina.

- Ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, a declarat marți ca Uniunea Europeana lucreaza la un embargo asupra petrolului rusesc, adaugand ca președintele Franței, Emmanuel Macron, dorește o astfel de masura, scrie Reuters, potrivit Mediafac. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a acuzat ca armata lui Vladimir Putin ca vrea sa recruteze cetațeni moldoveni, potrivit Reuters. Declarațiile vin la cateva zile dupa ce serviciile de informații militare britanice au transmis ca Moscova incearca sa-și reinnoiasca forțele in…

- ”Ministrii au avut un schimb aprofundat de opinii cu privire la situatia din Ucraina. Seful Ministerului rus de Externe si-a informat omologul chinez in privinta progresului operatiunii militare speciale… si in privinta dinamicii procesului de negocieri cu regimul de la Kiev”, a informat Ministerul…

- Ministrul de Finante al Frantei Bruno Le Maire a declarat ca tara se va concentra indeaproape pe efectele invaziei Rusiei asupra Ucrainei inainte de a-si revizui previziunile de crestere economica, scrie Bloomberg, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Invazia rusa in Ucraina intra in cea de-a opta zi: dupa o noapte de bombardamente intense, in aceasta joi delegatiile rusa si ucraineana au prevazuta o a doua runda de negocieri in Belarus pentru a incerca sa ajunga la un acord de incetare a focului, in timp ce numarul refugiatilor de razboi ucraineni…

- VIDEO: Moment fara precedent la ONU. Ministrul de externe al Rusiei, boicotat de majoritatea diplomaților: au parasit sala Moment fara precedent la o dezbatere privind drepturile omului la ONU. Zeci de diplomați din Uniunea Europeana, SUA și Marea Britanie s-au ridicat și au parasit sala in momentul…