Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat joi, 18 august, dupa sedinta de Guvern in care s-a aprobat rectificarea bugetara, ca exista „riscuri de gen recesionist sunt”, dar a precizat ca analistii economici din Romania ar putea „sa fie putin mai cumpatati in aprecieri”. Cu cresteri ale dobanzilor, cu o inflație sporita și cu preturi ale energiei care doboara recorduri, toate in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina, este de așteptat ca recesiunea sa loveasca la nivel global economia mondiala, a notat Reuters . In acest context, Adrian Caciu a fost intrebat la Palatul Victoria,…