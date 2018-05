Stiri pe aceeasi tema

- Nationalistul Viktor Orban si-a extins controlul asupra mass-mediei si a plasat aliati la conducerea fostelor institutii independente. Ostilitatea sa de a accepta migranti in Ungaria l-a pus in conflict cu Uniunea Europeana, insa aceasta s-a dovedit a fi o pozitie populara la scrutinul de luna trecuta,…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat miercuri drept "incorecta si necinstita" fata de unguri decizia anuntata mai devreme de Austria de a reduce alocatiile familiale acordate strainilor care lucreaza in aceasta tara la nivelul celor din tara in care traiesc copiii acestora, relateaza…

- Ungaria va putea evita sa devina "loc de adunare" pentru migranti doar daca nu le permite acestora sa intre in tara, "acum si dupa alegeri", in lumina noii politici antiimigratie a Austriei, a afirmat vineri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, relateaza MTI. Noul ministru de interne al Austriei…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat ca tara sa va bloca participarea presedintelui ucrainean, Petro Porosenko, la summitul din vara al NATO, daca Kiev nu va renunta la legea scandaloasa privind educatia, care incalca drepturile minioritatilor nationale, potrivit Rador.

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn "uraste Ungaria" si este un "politician pro-imigratie", dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…