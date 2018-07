Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti."Din toate informatiile pe care le avem, nu exista…

- "Din toate informatiile pe care le avem, nu exista cetateni romani implicati in aceasta catasrofa naturala. Am creat o legatura permanenta intre ambasada Romaniei si ministerul elen de Externe. Este un cerc de WhatsApp in care urmeaza sa primim informatii. Cand le vom avea, vom comunica in cel mai scurt…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti. “Din toate informatiile pe care le avem, nu exista cetateni…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, ca evaluarea privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost incheiata si ca probabil va fi finalizata in doua saptamani. "Evaluarea nu a fost inca incheiata la nivelul Ministerului de Externe", a spus…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admițand ca, din punct de vedere al securitații, exista unele riscuri, scrie…

- Presedintele Comisiei de Control al SRI din Parlament, senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat marti ca l-a contactat pe Teodor Melescanu pentru a discuta despre audierea fostului director SRI, George Maior. Ministrul de Externe i-a transmis lui Manda ca, in contextul unei noi audieri, „se pune problema…