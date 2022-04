Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a sustinut miercuri la Sofia ca refuzul de a furniza arme tarii sale echivaleaza cu o sustinere pentru ''agresiunea rusa si exterminarea'' ucrainenilor, transmite agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, aflat intr-o vizita in Bugaria, spune ca refuzul de a furniza arme tarii sale echivaleaza cu o sustinere pentru ''agresiunea rusa si exterminarea'' ucrainenilor.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut miercuri Administratiei Bulgariei, in cursul vizitei la Sofia, sa ofere echipamente militare tarii sale, criticand politicienii bulgari care se opun acestui lucru, potrivit Mediafax.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- NATO va trimite noi ajutoare in Ucraina: Ministrul ucrainean de Externe solicita „arme, arme și arme” NATO va trimite noi ajutoare in Ucraina: Ministrul ucrainean de Externe solicita „arme, arme și arme” Miniștrii de Externe din statele NATO se reunesc joi dimineața pentru a discuta noile ajutoare ce…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a apreciat joi ca nu exista motive pentru a crede ca razboiul pornit de Rusia impotriva tarii sale se va incheia in cateva zile, informeaza vineri thenews.pl.

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține ca cinci copii cu varste de 7 pana la 11 ani au fost arestați in Moscova, ca urmare a afișarii mesajului „Nu razboiului”.„Putin duce un razboi cu copiii. In Ucraina, unde rachetele au lovit gradinițe și orfelinate, și in Rusia. David și Sofia,…

- Dmitro Kuleba, ministrul de Externe de la Kiev, a declarat luni ca nu vor exista niciun fel de concesii in problema integritatii teritoriale a Ucrainei si niciun fel de dialog direct cu liderii separatisti din Donetk si Lugansk. El a precizat ca acestea sunt doar doua dintre „liniile rosii” ale Kievului…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a transmis, miercuri, in contextul in care o parte dintre aliati sprijina trupele ucrainene cu armament si tehnica militara, iar altii refuza sa faca acest lucru, ca Ucraina nu a cerut niciodata tarilor straine sa-si trimita trupele sa lupte.