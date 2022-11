Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a solicitat sambata tarilor din Asia de Sud-Est sa ia toate masurile posibile pentru a impiedica Rusia sa faca ”jocurile foametei”, referindu-se la acordul privind exportul de cereale ucrainene, care ar putea sa expire saptamana viitoare, relateaza Reuters. Acordul care permite exportul de alimente si ingrasaminte din mai multe […] The post Ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba: impiedicați Rusia sa faca ”jocurile foametei” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .