Ministrul slovac al Afacerilor Externe si Europene, Ivan Korcok, aflat in vizita la Bucuresti, a exprimat sustinerea pentru aderarea Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) si la Spatiul Schengen, mentionand ca acest lucru trebuia sa se intample deja. "Am confirmat sprijinul slovac pentru accesarea Romaniei in Spatiul Schengen. Cred ca trebuia sa se intample deja si ar trebui sa convenim intrarea in Spatiul Schengen a Romaniei. Si, doi: sustinem apartenenta Romaniei in OECD", a aratat el, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la sediul MAE. Korcok a multumit…