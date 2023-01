Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, Aurescu a mulțumit pentru sprijinul și eforturile Președinției cehe a Consiliului UE vizand aderarea Romaniei la Spațiul Schengen și a evidențiat demersurile intreprinse in dialogul cu statele membre și Comisia Europeana pentru atingerea acestui obiectiv in perioada urmatoare.La…

- Romania se bucura in continuare de sprijinul statelor europene in procesul de aderare la Spațiul Schengen, a spus ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, la Digi24. Oficialul a anunțat ca inclusiv Suedia și Spania, țarile care se ocupa in acest an de președinția Consiliului UE, și-au exprimat deja susținerea.…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a declarat, joi, intrebat daca verdictul de plagiat la adresa ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, afecteaza aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, ca nu a identificat semnale din partea partenerilor europeni pe acest subiect si considera ca Bode este cel…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat, miercuri, cu Wopke Hoekstra, viceprim-ministru si ministrul afacerilor externe al Regatului Tarilor de Jos, despre rapoartele extrem de pozitive referitoare la accesul Romaniei in spatiul de libera circulatie.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri, 30 noiembrie 2022, o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Suediei, Tobias Billstrouml;m, in marja Reuniunii ministrilor de externe din statele membre NATO, pe care ministrul roman a gazduit o la Bucuresti.Intrevederea a…

- Romania e cu un pas mai aproape de aderarea la Schengen. Un anunț important in acest sens a fost facut miercuri, 16 noiembrie, de la Bruxelles. Comisia Europeana cere Consiliului sa ia deciziile necesare, fara nicio intarziere, pentru a permite aderarea deplina a Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul…

- Ministrul Afacerilor Externe a avut o convorbire telefonica cu ministrul suedez al Afacerilor Externe, Tobias Billstrom, in contextul preluarii recente a demnitarului suedez al acestui portofoliu.