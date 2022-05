Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu cauta sa termine ”operațiunile militare” din Ucraina la 9 mai, sarbatorita ca Ziua Victoriei, a afirmat duminica ministrul sau de externe, Serghei Lavrov. Mai mulți analiști occidentali estimau o posibila incheiere a conflictului la acea data, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Militarii…

- ”Ne asteptam la decizia (de a trece la ruble) de la alti importatori”, a adaugat el, in comentariile publicate in revista interna a ministerului. El nu a dezvaluit identitatile clientilor care au adoptat deja platile in ruble. Presedintele Vladimir Putin a declarat luna trecuta ca cumparatorii de gaz…

- Zelenski spune ca acțiunile rusești din Ucraina sunt cele care dau inapoi discuțiile pentru pace și fac greu oprirea razboiului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni (4 aprilie) ca a devenit mai greu pentru Ucraina sa negocieze cu Rusia de cand Kievul a luat cunoștința de amploarea presupuselor…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova susține oferirea garanțiilor de securitate nu numai pentru ea, ci și pentru Ucraina și Europa, il citeaza RIA Novosti. "Sintem pentru ca garanțiile de securitate sa fie oferite Ucrainei, tuturor țarilor europene și Rusiei in conformitate…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, ajunge joi la New Delhi pentru o vizita de doua zile, a transmis miercuri Ministerul de Externe din capitala Indiei, in contextul in care cele doua state cauta modalitati de a mentine relatiile comerciale si in alte domenii, pe fondul crizei din Ucraina. Vizita…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, i-a expus marți, in cadrul unei convorbiri telefonice, poziția Moscovei cu privire la conflictul din Ucraina secretarului de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, a anunțat Ministerul rus de Externe, citat de Reuters. Parolin și-a exprimat ingrijorarea cu…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov i-a propus Statelor Unite sa se conduca dupa principiul „пацан сказал — пацан сделал” (tr. din limba rusa: „puștiul a zis, puștiul a facut”). A confirmat ca el și secretarul de stat american, Antony Blinken, au cazut de acord…