- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov este asteptat marti la Hanoi, pentru o vizita de doua zile in Vietnam, inainte de a pleca spre Indonezia, unde va participa saptamana aceasta la o reuniune a G20, informeaza Reuters dupa un anunt al guvernului vietnamez. Vizita are loc la invitatia ministrului…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, susține ca cetațenii straini condamnați la moarte la Donețk, doi britanici și un marocan, „au comis crime” pe teritoriul ocupat de cele doua state fictive inventate de Rusia, relateaza Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost luat prin suprindere miercuri, cand a fost intrebat de un jurnalist ucrainean ce bunuri furate din Ucraina a reusit sa vanda Rusia. Oficialul rus a incercat sa atraga atentia ca ucrainenii ar fi, de fapt, personajele negative si ca doar ei se gandesc…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Aniversarea eliberarii Rusiei la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, marcata la data de 9 mai, nu constituie un termen limita pentru operațiunile militare desfașurate de Rusia in Ucraina, a declarat duminica, 1 mai , ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, intr-un interviu acordat televiziunii…

- Ministrul de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca Rusia nu se considera a fi in razboi cu NATO din cauza Ucrainei deoarece o astfel de evolutie ar creste riscurile unui razboi nuclear, transmite Reuters citand agentia rusa de presa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul rus de Externe a afirmat, luni, ca trupele ruse nu isi vor suspenda „operatiunea militara” din Ucraina pentru urmatoarele reprize de negocieri de pace. Conform lui Serghei Lavrov, nu va mai exista nicio pauza de la bombardamente „atat timp cat nu se ajunge la un acord final”, scrie Reuters,…