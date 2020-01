Pe agenda reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, se afla situatia din Iran si Irak.



"Este o intalnire foarte importanta, pentru ca da Uniunii Europene oportunitatea de a se implica in rezolvarea acestei crize. As fi preferat ca aceasta intalnire sa fi avut loc mai devreme saptamana aceasta, deoarece, cu cat actionam mai repede, cu atat suntem mai eficienti. Dar este important sa avem intalnirea, deoarece in ultimele zece zile am avut evolutii ingrijoratoare in regiune", a explicat Bogdan…