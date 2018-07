Ministrul de Externe, mentiuni despre cazul romanului din Libia

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Romaniei este pregatit sa ii ofere asistența consulara Carinei Țurcan, acuzata in Rusia de spionaj in favoarea Romaniei, a declarat ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, scrie digi24.ro.Ea ar fi fost plasata in arest preventiv pana pe 13 august.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, ca evaluarea privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim nu a fost incheiata si ca probabil va fi finalizata in doua saptamani, scrie Agerpres. Citeste si: Sedinta URGENTA: Premierul Dancila si…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat ca, pana in acest moment, nu a primit nicio comunicare oficiala din partea Ambasadei Rusiei, privitoare la romanca acuzata de spionaj, arestata in Rusia.”Este o situație care, deocamdata, se deseneaza doar la nivelul presei. Nu avem nicio…

- Klaus Iohannis a discutat pret de aproape o ora cu premierul Dancila, in cadrul unei intrevederi la care au fost, de asemenea, prezenti atat vicepremierul Ana Birchall, cat si ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Dupa discutii, in prima faza s-a aflat o reactie de la Cotroceni, referitor la intrevederea…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce Romania a blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, presedintele Iohannis este titularul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca MAE nu poate sa ii plateasca deplasarea in tara lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, pentru ca acesta este invitat de Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI in calitate fost sef al SRI, precizand ca MAE si Parlamentul…

- Ministrul de externe chinez, Wang Yi, va efectua o vizita in Coreea de Nord miercuri si joi, a anuntat luni diplomatia de la Beijing, acest anunt intervenind la cateva zile de la intalnirea istorica intre liderii celor doua Corei, informeaza AFP. Wang va efectua aceasta vizita la invitatia…