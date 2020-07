Ministrul de externe luxemburghez Jean Asselborn a condamnat, luni, retransformarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, transmit dpa si AFP. Potrivit lui Asselborn, decizia Turciei de a redeschide pentru credinciosi Sfanta Sofia, care a servit drept muzeu incepand din 1934, constituie un pas inapoi pentru relatiile dintre Ankara si Uniunea Europeana si, in general, pentru locul Turciei in lume. ''Este o lovitura contra Aliantei Civilizatiilor'', a spus seful diplomatiei luxemburgheze. Alianta Civilizatiilor a fost fondata in 2005 pe baza unei initiative a premierului…