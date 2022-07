Ministrul de externe italian în exerciţiu acuză partidele pro-Putin de căderea guvernului Draghi Faptul ca guvernul premierului Mario Draghi a cazut din cauza partidelor care ii „fac cu ochiul” regimului presedintelui rus Vladimir Putin „nu este intamplator”, a declarat joi ministrul italian de externe in exercitiu, Luigi Di Maio, relateaza EFE. „Nu este intamplator ca guvernul a fost rasturnat de doua forte politice care ii fac cu ochiul lui Vladimir Putin”, a insistat el in declaratii facute pentru media locale. Premierul italian Mario Draghi si-a prezentat joi demisia in fata sefului statului, Sergio Mattarella, dupa ce a pierdut sprijinul a trei partide din cadrul coalitiei sale de unitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

