Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici dupa. Acesta e comentariul […] The post Ministrul de externe, intrebat de ce Romania nu expulzeaza diplomați ruși: „O astfel de decizie se comunica cand se ia” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .