- Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate au prezentat astazi un document comun privind abordarea UE in relațiile cu Rusia. Comunicarea include cinci principii prin care UE vrea sa se opuna acțiunilor abuzive ale Rusiei, constrangerea acțiunilor…

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana (UE) se vor reuni marti intr-o videoconferinta pe tema escaladarii luptelor intre Israel si miscarea islamista Hamas, a anuntat duminica Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, Josep Borrell.

- Deciziile adoptate ieri in Parlament prin care a fost modificata componența Curții Constituționale este un atac flagrant asupra ordinii constituționale a Republicii Moldova, susține Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell. Intr-o declarație oficiala,…

- BUCURESTI, 22 apr – Sputnik. Dupa ce Parisul și Washingtonul s-au declarat „ingrijorați” de starea de sanatate a lui Alexei Navalnii, aflat in greva foamei de cateva saptamani in inchisoare, Ministrul francez pentru Europa si Afaceri Externe Jean-Yves Le Drian a vorbit despre posibila punere in aplicare…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a inceput miercuri o vizita in Mauritania, dupa care se va deplasa in Ciad pentru a participa la inmormantarea presedintelui Idriss Deby Itno, si apoi in Mali, informeaza AFP. "In pofida unui an special, marcat de criza COVID-19, Sahelul ramane in fruntea…

- Inaltul Reprezentant UE pentu Afaceri Externe si Securitate, Josep Borrell, atrage atentia ca Rusia si China submineaza eforturile pentru un raspuns international comun la lovitura de stat din Myanmar. UE ar putea oferi mai multe stimulente economice daca tara revine pe calea democratica, transmite…