In acest moment sunt 114 cetateni romani aflati pe aeroportul din Cancun, iar 102 au fost intorsi in tara, declara ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu: Este „o atitudine neprietenoasa" din partea autoritatilor mexicane. „Suntem profund ingrijorați de situatia cu care s-au confruntat cetatenii romani care planificau vacanta in Mexic si care sunt afectati de deciziile […]