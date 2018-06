Ministrul de externe german va vizita linia frontului din estul Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca sfarsitul Razboiului Rece nu a echivalat cu instaurarea pacii pe intreg continentul european, dovada fiind incalcarile repetate ale armistitiului din estul Ucrainei. ”Ucraina ne ingrijoreaza, iar in cadrul Formatului Normandia, din care fac…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Donald Trump va anunța, marți, decizia privind acordul nuclear cu Iranul, iar din declarațiile facute in ultima perioada de liderul de la Washington cel mai probabil va decide sa se retraga, scrie Agerpres citand agențiile internaționale. “Voi anunta decizia mea privind Acordul cu Iranul maine, de la…

- Germania va depune toate eforturile pentru a pune capat conflictului din Siria, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, criticand Rusia pentru ca blocheaza in Consiliul de Securitate al ONU reglementarea conflictului sirian, relateaza agentia Reuters.

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat ca isi doreste reluarea dialogului intre Germania si Rusia si imbunatatirea treptata a relatiilor, in urma expulzarii diplomatilor pe fondul atacului neurotoxic ce l-a vizat pe fostul agent rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Germania, Franta, Rusia si Ucraina vor cauta modalitati de a accelera punerea in aplicare a acordurilor de la Minsk privind reglementarea conflictului din estul ucrainean, a declarat joi purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite Reuters. Cele patru tari, care coopereaza in…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, gandeste ca Putin va folosi Mondialele de fotbal pentru propaganda sa: asa cum a facut Hitler cu Jocurile Olimpice din 1936. Intr-o perioada de tensiune extrema intre Regatul Unit si Rusia, din pricina cazului Skripal, ministrul de Externe, face o paralela…