- Ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, a declarat, în timpul unei conferințe de presa sustinute la Varșovia, ca Ucraina și Georgia se lupta pentru independența și securitatea Europei, aparând nu doar integritatea propriilor teritorii, ci și independența și securitatea Europei. …

- Presedintele american Donald Trump face presiuni pentru o "schimbare de regim" la Berlin, a declarat fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, in raspuns la recentele critici dure adresate Germaniei de liderul de la Casa Alba in legatura cu cheltuielile militare si imigratia, transmite vineri…

- Ministrul de Externe al Franței plaseaza România guvernata de coaliția PSD-ALDE pe harta proiectelor &"iliberale&", alaturi de Ungaria și Polonia și critica atacul majoritații la adresa justiției.

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a aparat modificarile la sistemul judiciar facute de guvernul de la Varsovia, in contextul procedurii in desfasurare de sanctionare a Poloniei de catre Comisia Europeana, spunand ca executivul din care face parte va duce la capat noile legi, relateaza dpa.…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…

- Ministrul ucrainean de Extenre si omologul sau rus se vor intalni, luni, la Berlin, pentru a incerca sa relanseze procesul de pace in Ucraina, discutiile fiind mediate de ministrii de Externe ai Germaniei si Frantei, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Intre Statele Unite ale Americii si aliatii lor exista diferente 'care nu mai pot fi bagate sub pres', a afirmat ministrul german de externe, Heiko Maas, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul Sueddeutsche Zeitung, inaintea summitului G7 din Canada, transmite dpa, informeaza Agerpres.Deciziile…