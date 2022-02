Ministrul de externe german, gest emoționant în prima linie a Ucrainei Ministrul german de externe Annalena Baerbock a vizitat marți regiunea Mariupol din estul Ucrainei, devastata de anii de razboi. Vizibil mișcata, Baerbock a spus ca este un moment „opresiv” ca a existat un „razboi chiar in mijlocul Europei”.Fosta stațiune de litoral Shyrokyne se intinde direct pe Marea Azov, care separa peninsula Crimeea anexata de Rusia de Marea Neagra, conform Reuters.Calatoria lui Baerbock in regiune intenționeaza sa transmita un semnal diplomatic ca Germania este alaturi de Ucraina, care se confrunta cu o escaladare a agresiunii din partea vecinilor sai ruși.De asemenea, Baerbock… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

