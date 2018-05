Statele europene sunt unite in decizia lor de a ramane in acordul privind programul nuclear iranian, incheiat in anul 2015, in pofida deciziei SUA de a iesi din acest acord, a declarat miercuri la Washington ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza Reuters. Heiko Maas a afirmat ca a explicat pozitia germana si europeana in cadrul unei discutii sincere, dar constructive, cu consilierul pentru probleme de securitate nationala John Bolton, argumentand ca este important sa se evite orice reluare de catre Iran a activitatilor nucleare. "Europa este foarte, foarte unita in pozitia sa cu privire…