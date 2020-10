Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta au denuntat miercuri o "implicare si responsabilitate" rusa in otravirea cu Noviciok a opozantului Aleksei Navalnii, atentionand ca ele vor propune masuri concrete impotriva Rusiei, potrivit unui comunicat comun al ministrilor de externe ai celor doua tari, informeaza AFP.…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a numit otravirea disidentului rus Aleksei Navalnii "o problema pentru intreaga comunitate internationala", in discursul sau pre-inregistrat pentru Adunarea Generala a ONU, care urmeaza sa fie difuzat marti seara, relateaza dpa. Maas a criticat presupusul atac…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a intrat in carantina dupa ce unul din bodyguarzii sai a fost depistat ca purtator de coronavirus, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Berlin, intr-un comunicat preluat de dpa. Conform sursei citate, ministrul a fost testat la randul sau, iar rezultatul…

- Ministrul francez al apararii, Florence Parly, si omologul sau german, Annegret Kramp-Karrenbauer, efectueaza joi doua vizite consacrate concretizarii proiectelor comune de aparare franco-germana, una la locul viitorului escadron de transport aerian franco-german, iar alta la Airbus, relateaza AFP.…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, care este sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei otraviri, relateaza DPA.Intr-un interviu pentru postul…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca este ”o informatie tulburatoare” despre tentativa de asasinare prin otravire a unei figuri principale a opozitiei ruse; Șeful NATO Jens Stoltenberg a cerut Rusiei sa investigheze otravirea, potrivit AFP; Franța a condamnat miercuri „utilizarea…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, a declarat luni ca Europa nu va urma politica ''America pe primul loc'' a presedintelui Donald Trump si va continua sa faca presiuni asupra Moscovei pentru a clarifica cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, relateaza Reuters. Heiko Maas, care…