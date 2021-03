Ministrul de externe german doreşte un ''New Deal'' în relaţiile…

Germania doreste ca in timpul presedintiei lui Joe Biden sa aseze pe noi baze relatiile cu SUA, ajunse la un nivel minim cat a fost Donald Trump presedinte, si aceste relatii imbunatatite sa deschida usa de pilda pentru posibile sanctiuni comune impotriva Chinei si Rusiei pentru drepturile omului sau alte incalcari, a declarat marti ministrul de externe german Heiko Maas, potrivit agentiilor DPA si Reuters. In primul sau discurs major despre relatiile transatlantice dupa ce Biden a preluat presedintia SUA, ministrul Maas a oferit SUA un 'New Deal'', care sa includa o lupta comuna pentru…