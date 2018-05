Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.…

- Donald Trump a dat termen pana la 12 mai principalelor puteri europene semnatare ale acordului din 2015 cu Iranul sa "remedieze deficientele groaznice" ale acestui tratat, in caz contrar amenintand ca va refuza sa extinda suspendarea sanctiunilor impotriva Teheranului prevazuta de acord.Potrivit…

- Uniunea Europeana trebuie sa accentueze presiunea asupra Rusiei pentru a o determina sa-si schimbe atitudinea in numeroasele crize in care este implicata, a pledat vineri ministrul de externe german, Heiko Maas, transmite AFP. 'Nu putem tolera esecurile in Consiliul de Securitate al ONU din cauza…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a laudat miercuri Iordania, ca partener si aliat in regiune, considerand-o drept ''o voce a ratiunii in Orientul Apropiat si Mijlociu'', inainte de vizita sa de doua zile in regat, relateaza agentia DPA. ''Intr-o regiune…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, vrea sa reia dialogul cu Rusia si gradual sa imbunatateasca legaturile dupa expulzarile diplomatice cauzate de atacul asupra fostului spion rus in Marea Britanie, pentru care Anglia o invinovateste pe Rusia, relateaza Reuters.

- Ministrul palestinian de externe, Riyad Malki, a facut apel luni la Uniunea Europeana sa adopte un rol activ in gasirea unui mecanism multilateral international pentru a sustine procesul de pace dintre palestinieni si israelieni, relateaza agentia Xinhua. Riyad Malki s-a exprimat intr-o conferinta…

- Rusia va ramane un partener dificil, dar necesar dupa realegerea presedintelui rus Vladimir Putin la conducerea tarii, a declarat luni la Bruxelles ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza dpa. 'Rezultatul alegerilor in Rusia ne-a surprins la fel de putin ca si circumstantele sale',…