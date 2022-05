Ministrul de externe francez se bucură după înfrângerea premierului australian care anulase achiziția submarinelor franceze Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian si-a manifestat sambata deschis bucuria dupa infrangerea in alegerile legislative a premierului australian Scott Morrison, cel care anul trecut a anulat un contract de zeci de miliarde de euro pentru achizitia unor submarine franceze, guvernul de la Canberra optand in schimb sa cumpere submarine americane dupa ce a incheiat o alianta de securitate cu SUA, relateaza AFP. „Infrangerea premierului (Scott Morrison) imi convine de minune”, a spus Jean-Yves Le Drian, provocand rasete in randul celor prezenti la ceremonia in care i-a predat lui Catherine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

