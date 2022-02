Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Rusia are concentrate in continuare 'la fel de multe forte' in apropiere de Ucraina si ca anunturile privind retragerea unitatilor ruse mai trebuie inca 'verificate', relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, astazi, ca o consolidare a Flancului estic „este necesara independent de evolutiile actuale de securitate”, dar nu e de acord nici cu remarcile care au amintit de concepte depașite ca sferele de influența. „Am remarcat in discutiile de astazi, pozitia…

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, transmite Agerpres.

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a promis luni la Kiev ca Berlinul va face totul pentru a garanta securitatea Ucrainei in fata ambitiilor Rusiei, exprimandu-si in acelasi timp dorinta pentru "un dialog serios" cu Moscova, relateaza AFP. Aceasta prima vizita a sefei diplomatiei…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.