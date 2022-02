Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, noteaza Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul…

- Ministrul de Externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, se afla la București, timp de doua zile. Vizita șefului Diplomației franceze are loc la mai puțin de o saptamana dupa vizita in Romania a ministrul francez al Apararii. Anterior acestor doua vizite, președintele Macron anunțase disponibilitatea Franței…

- Rusia a precizat ca nu dorește declanșarea unui razboi dar negociaza in prezent „cu pistolul pe masa” prin masarea de trupe la granița cu Ucraina, a declarat ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, informeaza Reuters . Diplomatul american a apreciat drept „extraordinara” masarea a zeci de mii…

- Ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, informeaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca informațiile privind șansele unei invazii ruse în Ucraina sunt sumbre, dar aceasta nu este inevitabila, și l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca orice conflict ar putea deveni "o noua Cecenie"."Trebuie sa facem…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.