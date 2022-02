Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe Serghei Lavrov din Rusia a declarat joi ca Moscova este pregatita sa normalizeze relațiile cu Marea Britanie. In același timp, secretarul britanic de externe Liz Truss a avertizat Rusia ca o invazie a Ucrainei va fi dezastruoasa. Lavrov a adaugat ca „relațiile pot fi normalizate…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategice, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. Oficialul a mai spus ca Marea Britanie detine informatii secrete conform carora Rusia pune la punct planuri pentru asa-numite operatiuni „sub steag fals”, fabricate ca pretext…

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apararii se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte, scrie digi24.ro.…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Romania ar urma sa se alature statelor care vor impune sancțiuni economice Rusiei, in calitate de stat membru al UE și NATO. Anunțul a fost facut joi seara, de catre ministrul de Externe Bogdan Aurescu. In ultimele luni, liderii politici americani, dar și europeni au amenințat in repetate randuri cu…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…