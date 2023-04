Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, l-a primit miercuri, 19 aprilie, la Chișinau, pe ministrul de Externe al Regatului Țarilor de Jos, Wopke Hoekstra, aflat intr-o vizita oficiala in țara noastra. Astfel, in cadrul unei conferințe de presa, Nicu Popescu și Wopke Hoekstra au anunțat…

- Rusia: `Atitudinea noastra fata de Europa ar putea deveni mai dura`Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sustinut ca Uniunea Europeana a pierdut Rusia si ca daca va fi nevoie, Rusia va lupta cu Europa adoptand o atitudine mult mai dura. Intr-un interviu publicat marti, ministrul de externe…

- Moscova va lua decizii cu privire la viitorul dialog cu UE pe baza intereselor consacrate in noul Concept de politica externa al țarii, a subliniat ministrul rus de externe.Uniunea Europeana, din vina ei, a 'pierdut' Rusia, iar, in momentul de fata, Moscova o considera drept o asociație neprietenoasa…

- Ministerul de Externe de la Moscova a transmis vineri un comunicat legat de Transnistria, in conditiile in care sustine ca Ucraina ar pregati o „provocare militara" acolo, si avertizeaza SUA, statele membre NATO si Ucraina „sa nu faca inca un pas aventuros", considerand ca orice amenintare la adresa…

- In acest mod Chișinaul ar fi inlaturat pericolul ca obiectivul strategic sa fie preluat de armata rusa in timpul invaziei din Ucraina. Informația a fost furnizata de ministrul de Externe, Nicu Popescu, in cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, potrivit ziarulnational.md.Potrivit lui Nicu Popescu, dupa…

- Potrivit analizei realizate de conducerea editoriala a publicației americane, posibilitatea ca Rusia sa atace o alta țara, inainte de incheierea razboiului din Ucraina, a crescut. In acest context, țina cea mai previzibila ar fi Republica Moldova, un stat care, ca și Ucraina, a facut parte din fosta…

- Ministrii de externe din UE se reunesc astazi la Bruxelles, inainte de implinirea unui an de la invazia rusa din Ucraina, una dintre temele de discutie fiind un nou pachet de sanctiuni impotriva Moscovei , relateaza DPA, preluata de Agerpres .Comisia Europeana a propus a zecea serie de masuri punitive…