Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi va mentine veto-ul fata de aderarea Bulgariei si Romaniei la spatiul Schengen pana cand va observa o "scadere sustinuta" a numarului solicitantilor de azil, a declarat ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg intr-un interviu preluat joi de Politico.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, afirma, intr-un interviu acordat cotiadianului „Die Presse”, ca diplomația romana depune in prezent eforturi pentru a pune capat blocadei guvernului de la Viena cu privire la aderarea țarii noastre la Schengen, spațiul de libera circulație din Uniunea Europeana,…

- Ministrul de externe Alexander Schallenberg a declarat doar ca agenții ruși au depașit „linia roșie”. Cotidianul Kurier a aflat ca doi diplomați vor trebui sa... The post Patru diplomați ruși au fost expulzați joia trecuta de Ministerul de Externe de la Viena appeared first on Special Arad · ultimele…

- Campania impotriva extinderii Schengen, care a avut drept rezultat un veto la adresa Romaniei și Bulgariei, nu l-a ajutat pe cancelarul Austriei, observa ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu. “Vedem rezultatele alegerilor din Austria. Sigur, ca ministru de Externe, nu pot sa comentez asupra…