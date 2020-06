Omul de stiinta iranian Sirous Asgari, detinut de mai multi ani in SUA sub acuzatia de furt de secrete industriale, dar achitat in cele din urma, a parasit teritoriul american la bordul unui avion care il readuce in tara sa, a anuntat marti seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif, citat de AFP. "O veste buna, un avion care il transporta pe dr. Sirous Asgari a decolat din America. Felicitari sotiei si familiei sale!", a scris Zarif pe contul sau de Instagram. In pofida achitarii sale in noiembrie, Asgari, 59 de ani, a ramas incarcerat in SUA, aparent din motive legate de legea cu privire…