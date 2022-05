Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, a avut vineri, 22 aprilie, la sediul Ministerului Apararii Nationale, o intalnire oficiala cu ministrul de externe ucrainean, Dmytro Kuleba, aflat in vizita oficiala in Romania.Discutiile au vizat situatia de securitate determinata de razboiul declansat de…

- UPDATE 2 Razboiul din Ucraina este o batalie finala pentru dreptul tuturor națiunilor europene din regiunea Marii Negre, dar Ucraina va caștiga, spune ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, dupa convorbirile avute la București cu Bogdan Aurescu. „De fiecare data cand președintele Putin incearca…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a explicat ca noua strategia a Ucrainei este sa revitalizeze comerțul pe fluviul Dunarea, avand in vedere faptul ca Rusia blocheaza accesul la Marea Neagra și la Marea Azov. La randul sau, ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, a insistat…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, arunca, la finalul participarii sale la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, care a avut loc la Bruxelles, o adevarata bomba: „Rușii violeaza copii, nu știu daca puteți sa ințelegeți ce inseamna asta. Am vazut pozele de la Bucha, am vorbit cu oameni…

- Negociatorii din Ucraina și Rusia s-au pregatit sa se intalneasca marți in Turcia pentru discuții fața in fața. Discuțiile de marți dintre cele doua parți vor fi primele in persoana de la o intalnire acrimonioasa dintre miniștrii de externe din 10 martie, un semn al unei schimbari in culise, pe masura…

- Ministrul de externe Dmytro Kuleba a declarat ca primarul orașului Skadovsk ocupat de Rusia, Oleksandr Yakovlyev, și adjunctul sau, Iurii Palyukh, au fost rapiți de armata lui Vladimir Putin in urma cu foarte puțin timp. Iata ce informații a mai oferit ministrul de externe din Ucraina despre acest caz!

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, se intalnește in aceasta dimineața in Antalya, Turcia, cu omologul sau ucrainean, Dmytro Kuleba. „Intilnirea a anceput”, a declarat purtatorul de cuvantt al ministerului rus Maria Zakharova, conform Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar putea avea o intrevedere cu omologul sau din Ucraina, Dmytro Kuleba, cu ocazia unei reuniuni diplomatice internationale care se va desfasura in Turcia, anunta Administratia de la Moscova.