Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic James Cleverly, prezent la Summitul pentru Pace din Cairo, a declarat sambata ca a discutat cu guvernul israelian despre datoria sa de a respecta dreptul international si de a proteja vietile civililor din Gaza, precum si ca armata sa sa dea dovada de retinere, relateaza…

- Ministrul britanic de externe, James Cleverly, a declarat ca moartea civililor palestinieni din Fașia Gaza ar trebui sa fie pusa in primul rand pe seama gruparii Hamas. Cleverly a spus ca Hamas este cea mai mare amenințare pentru palestinieni. “Ei se ascund in spitale și școli, folosind femei și copii…

- Ministrul de Externe britanic, James Cleverly, aflat intr-o vizita oficiala in sudul Israelului, a fost surprins, miercuri, de un raid aerian. In imaginile postate pe rețelele sociale, se poate observa cum oficialul este indrumat spre buncar, in timp ce mai multe persoane alearga sa se adaposteasca,…

- Ministrul de Externe al Israelului Eli Cohen si omologul sau din cadrul Autoritatii Palestiniene Riyad Al-Maliki au fost invitati sa participe la reuniunea de urgenta a ministrilor europeni de Externe de marti.

- Secretarul britanic pentru afaceri externe, James Cleverly, a anuntat ca va vizita Insulele Falkland pentru a demonstra sprijinul fata de autodeterminarea teritoriului, pe fondul unei dispute cu Argentina, informeaza luni DPA, potrivit Agerpres. James Cleverly este implicat intr-o disputa cu Argentina…

- Ministrul de externe al Marii Britanii, James Cleverly, aflat in vizita oficiala in China, a declarat miercuri ca a discutat chestiuni legate de drepturile omului cu fiecare politician chinez cu care s-a intalnit.

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, marti, sanctiuni impotriva unor persoane si entitati din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Slovacia, Elvetia, Iran si Belarus, acuzate ca ofera armament Rusiei pentru razboiul din Ucraina, scrie Mediafax.Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a anuntat sanctiuni…