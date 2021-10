Stiri pe aceeasi tema

- Romania intends to donate to Bangladesh 200,000 AstraZeneca vaccine doses, the dismissed Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, declared on Friday, during a joint press conference with his counterpart AK Abdul Momen, on a visit in Bucharest, agerpres reports. "We discussed, equally, about our…

- Romania intentioneaza sa doneze Bangladeshului 200.000 de doze de vaccin AstraZeneca, a anuntat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei declaratii comune de presa cu omologul sau din Bangladesh, AK Abdul Momen, aflat in vizita la Bucuresti.

- Romania și Republica Moldova sunt unite printr-o legatura extrem de trainica - comunitatea de limba, cultura și istorie. Nu intamplator, prima mea vizita in strainatate in capacitatea de ministru de externe are loc astazi la București, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene,…

- Ministrul bulgar de Externe, Svetlan Stoev, multumeste omologului sau Bogdan Aurescu si statului roman pentru sprijinul acordat de tara noastra in evacuarea a cinci cetateni bulgari din Afganistan. Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de Ministerul Afacerilor Externe, ministrul Bogdan Aurescu…

- Premierul Florin Citu ii felicita, intr-o postare pe Facebook , pe cei care au contribuit la evacuarea celor 15 romani si patru bulgari din Afganistan, ce urmeaza sa soseasca sambata la Bucuresti. “Romanii care au fost evacuati din Afganistan se intorc acasa! Este vorba despre 15 cetateni romani si…

- Șeful diplomației romane, Bogdan Aurescu, va avea vineri, 23 iulie, o intrevedere cu Maia Sandu. Anunțul a fost facut de instituția prezidențiala. Intr-un comunicat de presa, președinția menționeaza ca Bogdan Aurescu efectueaza vineri o vizita de lucru la Chișinau, fiind insoțit de o delegație…

- Uniunea Europeana trebuie consolidata, deoarece pandemia COVID-19 nu este ultima provocare cu care se va confrunta blocul comunitar, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. “Pandemia nu va fi ultima provocare a UE. Din acest motiv, trebuie sa consolidam in continuare Uniunea noastra,…