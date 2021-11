Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii pot conta pe Romania, a anuntat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, aflat in vizita oficiala la Washington, iar secretarul de stat Antony Blinken a subliniat ca SUA...

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va avea luni, la Washington DC, consultari cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, in 8 si 9 noiembrie, la invitatia omologului sau. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a ajuns, marți, in Romania, anunța ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. L-am intampinat astazi, la aeroport, pe omologul meu din Statele Unite ale Americii, Lloyd J. Austin III, care se afla intr-o vizita oficiala in Romania. Vom discuta…

- Ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a declarat miercuri ca Iranul va avea in doua luni materialele necesare fabricarii unei bombe atomice, motiv pentru care a cerut comunitatii internationale un plan diferit fata de reluarea acordului nuclear din 2015, relateaza agentia EFE.”Nu stim daca regimul…