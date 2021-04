Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara, centru de dezvoltare a relațiilor cu Ungaria și Serbia, așa vede orașul ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. El s-a aflat in vizita la primarie, unde singurul scop viabil anunțat, in afara de subiectele protocolare clasice, pare sa fi fost o discuție cu primarul Dominic Fritz. Dominic Fritz,…

- Primarul Dominic Fritz l-a avut oaspete, miercuri, pe ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Cei doi au discutat despre oportunitațile pe care Timișoara le are atat in perspectiva anului 2023, an in care va deține titlul de Capitala Culturala Europeana, dar și ca loc de dezvoltare a relațiilor…

- Romania și Ungaria, protocol pentru problemele minoritaților Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI: România și Ungaria un încheiat astazi un protocol de colaborare pentru problemele minoritaților naționale. Documentul a fost semnata de cei doi…

- NATO are nevoie de un nou concept strategic care sa reflecte realitațile actuale, spune ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, cu ocazia trilateralei de la București pe teme de securitate Romania – Polonia – Turcia, la care au fost invitate Ucraina și Georgia.Șeful diplomației romane a apreciat ca retragerea…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avut marți un dialog cu secretarul american de stat, Antony Blinken, in cadrul careia au discutat pe marginea parteneriatului strategic dintre cele doua țari, despre prezența militara a SUA in Romania și securitatea la Marea Neagra, dar și despre lupta impotriva…

- Proiectul tehnic de reabilitare și extindere a Filarmonicii Banatul din Timișoara este in intarziere. Primarul Dominic Fritz a declarat, recent, la dezbaterea cu operatorii culturali, ca a discutat la București cu ministrul Culturii despre finanțarea investiției, care va veni. „Problema este ca nu avem…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, i-a cerut omologului sau maghiar Peter Szijjarto sa protejeze identitatea romanilor din Ungaria, prin finanțarea corespunzatoare a „unui invațamant de calitate in limba romana”. Cei doi oficiali au avut o intalnire la sediul MAE de la București, cu ocazia vizitei…

- Romania cere clarificarea motivelor pentru care romanii au fost opriți la intrarea in Mexic: deciziile de returnare nu au fost explicate si comunicate fiecarui cetatean romanPotrivit comunicatului MAE, Aurescu a reiterat ”ingrijorarea autoritatilor romane cu privire la modul arbitrar in care autoritatile…