- Ministrul de externe spaniol Josep Borrell a respins luni ideea ca tara sa, devenita prima poarta de intrare pe mare a migrantilor in Europa, se confrunta cu o migratie 'masiva', el afirmand ca Europa are nevoie de 'sange nou', relateaza AFP. 'Banalizam cuvantul 'masiv' in timp ce ar trebui 'sa evaluam…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Spatiul european Schengen de libera circulatie a persoanelor "incepe sa dispara" sub presiunea imigratiei, a avertizat ministrul de externe spaniol, socialistul Josep Borrell, intr-un interviu acordat cotidianului El Pais, citat de AFP. "Din nefericire, Schengen incepe sa dispara. Pe usa din spate si…

- 204 persoane au murit in ultimele zile pe ambarcatiuni nesigure ale contrabandistilor, dintre care 103 si-au pierdut viata vineri intr-un naufragiu, iar alti 100 au murit duminica dupa ce barca pneumatica pe care se aflau s-a scufundat la est de Tripoli, 41 de persoane fiind salvate. "Exista…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini a sugerat miercuri ca Spania ar trebui sa primeasca cele patru nave care transporta migranti salvati in largul coastelor Libiei, pentru ca - a spus el - ea nu si-a...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca regiunea Marii Negre este una foarte sensibila, iar importanta sa geostrategica a inceput sa genereze o ''povara in ceea ce priveste gasirea unui echilibru al puterilor in aceasta zona''. "Regiunea Marii Negre…

- Statele europene sunt unite in decizia lor de a ramane in acordul privind programul nuclear iranian, incheiat in anul 2015, in pofida deciziei SUA de a iesi din acest acord, a declarat miercuri la Washington ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza Reuters. Heiko Maas a afirmat ca a explicat…