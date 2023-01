Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria sprijina Bulgaria in vederea aderarii la Schengen, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto dupa o intalnire, la Sofia, cu omologul sau bulgar Nikolai Milkov, care, la randul sau, a detaliat ce vrea sa faca pentru ca data de 1 octombrie, pe care tara sa si-a propus-o pentru aderare,…

- Ministrul bulgar de externe Nikolai Milkov a declarat, in timpul unei audieri in Comisia pentru politica externa a Parlamentului de la Sofia, ca 1 octombrie este data care s-ar putea profila pentru aderarea Bulgariei la Schengen, relateaza presa bulgara citata de News.ro. Fii la curent cu…

- Ministrul interimar al Afacerilor Externe din Bulgaria, Nikolai Milkov, care a fost audiat, miercuri, in cadrul Comisiei de politica externa a parlamentului, a declarat ca 1 octombrie este data care „s-ar putea prefigura eventual” pentru aderarea Bulgariei la Schengen. Milkov nu a vorbit insa despre…

- Veto-ul pe care Austria l-a dat aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen a fost unul „de moment” si nu este „pentru totdeauna”, a declarat ministrul de Externe austriac, intr-un interviu citat de presa din Austria. „Sunt increzator ca vom reusi sa luam cu adevarat masuri aici, in urmatoarele cateva…

- Ungaria si Qatarul au convenit ca societatile lor energetice de stat sa inceapa discutii pentru ca Budapesta sa cumpere gaz natural lichefiat (GNL) de la statul arab din Golf, relateaza Reuters. „Este in interesul Ungariei sa atraga noi surse pentru aprovizionarea sa cu gaze”, a declarat ministrul ungar…

- Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala, a transmis ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto. „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe…

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții. Intr-un interviu acordat…

- Ambasadorii statelor membre UE au discutat joi despre extinderea spațiului Schengen și propunerea de intrare a Croației, Romaniei și Bulgariei in Schengen. Potrivit unor surse diplomatice, nici un stat nu s-a opus propunerii de admitere a Croației in zona fara controale la frontierele interne, spre…