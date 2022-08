Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a vorbit despre securitatea energetica și a subliniat ca Guvernul de la Budapesta nu cunoaște niciun compromis in acest domeniu. Șeful diplomației maghiare a reiterat ca nu exista niciun obiectiv politic internațional care sa prevaleze asupra responsabilitații…

- Forțele rusești pun „intregul continent in pericol” prin utilizarea celei mai mari centrale nucleare din Europa, Zaporojie, ca baza militara, a declarat ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba.

- Ministrul ucrainean de Externe susține ca Austria și Ungaria nu au furnizat arme Ucrainei. Celelalte țari din Europa au livrat armament soldaților, a spus Dmitro Kuleba la televiziunea ucraineana, potrivit agenției Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doar doua țari ale Uniunii Europene, Ungaria și Austria, au refuzat sa ajute Ucraina cu arme, in contextul razboiului din Ucraina. Informația a fost transmisa de ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in cadrul unui interviu preluat de publicația Evropeyska Pravda. „Cu excepția Ungariei și Austriei,…

- Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a folosit momentul pentru a ataca politica de sancțiuni a UE și pentru a evidenția constrastul dintre relațiile stranse ale Moscovei cu Budapesta și cele tensionate cu restul blocului comunitar, scrie Financial Times. Ministrul de externe al Ungariei, Peter…

- Ministrul german de Externe, aflat in vizita in Bucuresti, a declarat ca prin actiunea constructiva in primirea refugiatilor din Ucraina si gestionarea transporturilor de grane catre tarile care duc lipsa, "Romania a devenit un factor stabilizator in regiune si in

- Arhitectura de securitate a Europei a fost afectata grav de invazia rusa in Ucraina, iar extinderea razboiului este "o posibilitate", afirma Pekka Haavisto, ministrul de Externe din Finlanda, tara care impreuna cu Suedia a decis aderarea la NATO din cauza noilor riscuri.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina", relateaza deschide,md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina... Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…