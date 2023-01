Stiri pe aceeasi tema

- Detaliind pentru prima data raspunsul Rusiei la plafoanele de pret introduse de Occident cu privire la invadarea Ucrainei de catre Moscova, Novak a spus ca reducerile ar putea ajunge la 500.000-700.000 de barili pe zi (bpd). El a mai aratat ca, in ciuda eforturilor Europei de a reduce dependenta de…

- Cotatia titeiului Brent a crescut cu 2,72 dolari, sau cu 3,4%, pana la 83,70 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a urcat cu 2,28 dolari sau cu 2,9%, la 79,77 dolari pe baril. Rusia ar putea reduce productia de petrol cu 5% pana la 7% la inceputul lui 2023,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat vineri Occidentul cu o ”reducere a productiei” de petrol rusesc, daca va fi necesar, la cateva zile dupa ce Uniunea Europeana (UE), Grupul celor Sapte (G7) si Australia au plafonat pretul petrolului rusesc la 60 de dolari barilul, ”o decizie stupida”, care…

- Rusia, al doilea mare exportator de petrol din lume, nu va vinde petrol care face obiectul unui plafon de preț occidental, chiar daca va trebui sa reduca producția, a declarat omul de baza al președintelui Vladimir Putin in domeniul energiei. Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume,…

- Peste 500 de localitați din mai mult regiuni ale Ucrainei nu au curent electric, dupa atacurile repetate ale rușilor asupra infrastructurii electrice, a anunțat adjunctul ministrului de interne. El a precizat ca in regiunea Herson, „112 sate sunt izolate”. Anterior, Ucraina a acuzat Rusia ca folosește…

- El a reiterat ca Rusia ramane un furnizor de petrol de incredere si ca introducerea unui plafon de pret pentru petrolul rus va declansa o scadere a ofertei. Uniunea Europeana va aplica un embargou asupra importurilor de petrol din Rusia, care va intra in vigoare pe 5 decembrie, urmat in februarie de…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 2,82 dolari, sau 3,1%, la 86,96 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai scazut nivel din 28 septembrie, de 85,80 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 2,63 dolari, sau cu 3,2%, la 79,01 dolari pe baril. Ambele benchmark-uri…

- Aproape 31.000 de companii din Europa au proprietari rusi, arata un raport publicat recent de Comisia Europeana, transmite DPA, citata de Agerpres. Aceste companii sunt active in special in sectoarele: imobiliar, constructii, hoteluri, finante si energie, se precizeaza in raportul Executivului comunitar.…