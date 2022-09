Stiri pe aceeasi tema

- Boxerul ucrainean, Vladimir Kliciko, fratele primarului Kievului, Vitali Kliciko, va primi joi, 15 septembrie, in numele poporului ucrainean, o distinctie din partea presei in Germania, relateaza Die Zeit . M100 Media Award va fi decernat la Potsdam, langa Berlin, in cadrul unui eveniment mai amplu…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reprosat marti Berlinului ca nu a livrat blindate Ucrainei, crescand presiunea asupra cancelarului german, Olaf Scholz, care se opune unei initiative singulare a Germaniei in acest sens, relateaza France Presse.

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reprosat marti Germaniei ca nu a livrat blindate Ucrainei, crescand presiunea asupra cancelarului german Olaf Scholz care se opune unei initiative singulare a Germaniei in acest sens, relateaza France Presse.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat joi impotriva interzicerii vizelor turistice pentru cetatenii rusi, asa cum cer Ucraina, Letonia, Estonia si Finlanda, si a amintit ca la nivelul UE au fost adoptate sanctiuni pertinente impotriva persoanelor din jurul Kremlinului. ”Acesta este razboiul lui…

- Joi, 11 august, cancelarul german Olaf Scholz s-a pronuntat impotriva interzicerii vizelor turistice pentru cetatenii rusi, asa cum cer Ucraina, Letonia, Estonia si Finlanda, si a amintit ca la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate sanctiuni pertinente impotriva persoanelor din jurul Kremlinului,…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba,a avut un mesaj live la Forumul de Securitate de la Bucuresti, care are loc la Palatul Parlamentului. Oficialul ucrainean le-a transmis autoritatilor romane sa nu se insele fata de intentiile reale ale Rusiei, precizand ca Putin este gata sa redeseneze…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, se intreaba retoric de ce Sudia și Finlanda au fost acceptate in NATO, iar pentru Ucraina ușile au fost inchise. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a afirmat sambata ca, prin condamnarea candidaturilor Ucrainei si Republicii Moldova la UE, Rusia da dovada de slabiciune. "Tot ce ii ramane Rusiei este sa scuipe amenintari impotriva altor state, dupa decenii de politici ratate bazate pe agresiune, constrangere…