Ministrul de externe al Republicii Moldova: “Avem nevoie urgentă de o interconectare electrică cu România” “Avem nevoie urgenta de o interconectare electrica cu Romania, asa ca pentru noi nu este totuna daca procedura dureaza 1 an sau 5 ani”, a spus Nicu Popescu intr-un interviu pentru Reuters, mentionand ca tara sa asteapta, de asemenea, raspunsuri privind construirea unei a doua interconexiuni. Pentru stabilitatea Republicii Moldova sunt vitale proiectele de infrastructura, cum ar fi interconectorul de electricitate care sa lege reteaua electrica a tarii direct de Romania, ocolind Ucraina, ceea ce ar diversifica si, prin urmare, ar asigura o aprovizionare cu energie mai sigura. Nicu Popescu a declarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

