- Gruparea siita libaneza "Hezbollah nu va intra imediat" in razboiul impotriva Israelului, in momentul in care va avea loc interventia la sol a trupelor israeliene in Fasia Gaza, deoarece gruparea islamista palestiniana "Hamas poate rezista luni de zile", a

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- O ofensiva terestra a Israelului in Fașia Gaza pare a fi inevitabila dupa atacurile Hamas de pe 7 octombrie, iar urmatoarele saptamani vor fi probabil sangeroase și pline de surprize, a afirmat Mick Ryan, expert in strategie militara și fost general in armata Australiei. Intr-o analiza publicata pe…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista isi gestiona activitatea…

- Ministrul iranian de externe, Hossein Amirabdollahian, a discutat vineri despre razboiul Israelului impotriva Hamas cu seful puternicei grupari armate libaneze Hezbollah, sustinuta de Teheran, care a lansat propriile atacuri transfrontaliere impotriva Israelului, relateaza Reuters.Hossein Amirabdollahian,…

- Ministrul libanez de externe Abdallah Bouhabib spune ca guvernul sau a primit asigurari de la Hezbollah ca nu se va alatura luptei decat daca Israelul „harțuiește” Libanul.Ieri dimineața, Hezbollah a lansat obuze de mortar asupra locurilor militare israeliene de la granița cu Liban, in timp ce luptele…

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat „Operatiunea Al-Aqsa Flood” impotriva Israelului. „Am decis sa punem capat tuturor crimelor ocupatiei”, a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigazilor Ezzedine al-Qassam, intr-o inregistrare audio difuzata de Al-Aqsa…