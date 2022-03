Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca peste 3.000 de cetateni israelieni si peste 1.200 de cetateni ucraineni de origine evreiasca, au fost sprijiniti sa intre in Romania, venind din Ucraina, iar ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, a declarat ca Guvernul Romaniei…

- Ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, a declarat ca Guvernul Romaniei "ne-a ajutat foarte mult sa salvam multe vieti", dupa ce peste 3.000 de israelieni si peste 1.200 de ucraineni de origine evreiasca au fost sprijiniti sa intre in Romania.

- Ministerul de Interne a anuntat, vineri, ca 3.623 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la debutul conflictului armat, iar gradul de ocupare al centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru Imigrari este de 71,2%. ”De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetateni…

- Ministerul Afacerilor Interne a precizeazat, sambata, ca 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceputul conflictului din Ucraina. „De la inceperea conflictului din Ucraina, 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca nu sunt inca semne ca dezescaladarea situatiei de securitate din Marea Neagra se produce „in mod real”, dupa ce Rusia a anunțat ca retrage o parte din militarii de la granița cu Ucraina. Aurescu a facut aceasta declarație la audierea…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valery Kuzmin, a declarat ca Romania refuza sa mai poarte discuții oficiale cu partea rusa. Potrivit diplomatului, orice incercare a autoritaților ruse de a discuta pe canalele diplomatice cu omologii de la București au fost sortite eșecului, pentru ca nici…