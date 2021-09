Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea americana din Afganistan a fost 'probabil decizia buna', insa nu a fost pusa in practica 'asa cum ar fi trebuit', a apreciat miercuri ministrul de externe al Israelului, Yair Lapid, transmite AFP. Mare aliat al Statelor Unite, Israelul nu comentase pana acum…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov considera ca misiunea americana in Afganistan a ”esuat” si denunta faptul ca o plecare ”precipitata” a Statelor Unite din aceasta tara se afla la originea degradarii situatiei in domeniul securitatii, relateaza AFP, ptrivit news. ro. In pofida faptului…

- Guvernul australian a confirmat duminica incetarea angajamentului militar de 20 de ani in Afganistan, precizand ca retragerea ultimelor trupe a avut loc 'in saptamanile din urma', transmite AFP. Australia anuntase in aprilie ca isi va retrage inainte de septembrie ultimii soldati din Afganistan,…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid se deplaseaza marti in Emiratele Arabe Unite, in prima vizita oficiala a unui ministru al statului israelian in aceasta monarhie din Golf, a transmis Ministerul de Externe al Israelului, potrivit AFP. Lapid a postat pe contul sau de Twitter o fotografie in…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de externe israelian Yair Lapid au avut joi o convorbire telefonica, ce s-a axat pe securitatea Israelului, relatiile cu palestinienii si dosarul iranian, relateaza postul de televiziune israelian i24news. Antony Blinken si Yair Lapid…