Sefa diplomatiei ecuadoriene, Maria Fernanda Espinosa, a fost aleasa marti presedinte al celei de-a 73-a Adunari Generale a ONU, un titlu in cea mai mare parte ceremonial, dar care presupune o vizibilitate ridicata si functii procedurale importante, informeaza Reuters. Espinosa a castigat in fata ambasadoarei Hondurasului la ONU, Mary Elizabeth Flores Flake, cu 128 de voturi contra 62, cu doua abtineri. Espinosa va deveni astfel a patra femeie care a detinut vreodata presedintia Adunarii Generale a ONU si prima dupa Haya Rashed Al-Khalifa, din Bahrein, care a detinut presedintia in 2006-2007.…