Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong Ho, a inceput marti o vizita de doua zile la Teheran, unde s-a intalnit cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Vizita ministrului nord-coreean a inceput in aceeasi zi in care SUA au reinstituit sanctiuni economice severe impotriva Iranului, dupa ce in luna mai s-au retras din acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri. Intrevederea de marti a celor doi ministri de externe nu a fost urmata de declaratii pentru presa. Potrivit agentiei de presa iraniene Fars, cei doi ministri 'au examinat relatiile bilaterale…