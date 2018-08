Stiri pe aceeasi tema

- Chrystia Freeland, ministrul canadian de Externe, isi va intrerupe turneul diplomatic in Europa si va zbura marti la Washington pentru discutii cu oficialii americani privind comertul, dupa ce SUA si Mexicul au ajuns la o intelegere privind revizuirea Acordului nord-american de liber-schimb (NAFTA).

- "Pozitia noastra in Europa nu s-a schimbat din cauza unei nunti. Politica noastra externa fata de Rusia este clara ... Am contribuit la toate deciziile UE si le vom respecta”, a afirmat Kurz.Ministrul de Externe al Austriei, Karin Kneissl, l-a invitat la nunta sa pe liderul rus, Vladimir…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat duminica acesta ca Europa nu a demonstrat inca faptul ca este dispusa sa "plateasca prețul" care trebuie platit daca ar sfida Washingtonul pentru salvarea acordului nuclear cu Republica Islamica.

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a calificat drept "efecte ale unor anunturi" ce "nu functioneaza" propunerea surpriza a presedintelui american Donald Trump de a lansa discutii cu Iranul, informeaza miercuri France Presse, potrivit Agerpres. Trump a parut luni sa deschida…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca nu ar trebui retras George Maior ca ambasador al Romaniei la Washington, deoarece este semnatarul protocolului SRI-Parchetul General-ICCJ, precizand ca nu exista nicio legatura intre activitatea sa de diplomat si faptul ca a fost director SRI.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca regiunea Marii Negre este una foarte sensibila, iar importanta sa geostrategica a inceput sa genereze o ''povara in ceea ce priveste gasirea unui echilibru al puterilor in aceasta zona''. "Regiunea Marii Negre…